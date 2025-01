Parcheggi, il commissario non tocca le tariffe

Sono troppi i cantieri che sottraggono parcheggi in centro a Osimo e a inizio anno, di nuovo, i residenti tornano a protestare per la difficoltà che riscontrano ogni giorno a trovare parcheggio nonostante il pagamento dei permessi sosta. E’ ora di rinnovarli per il 2025 e tanti insorgono. Proprio ieri mattina è stato aggiornato il portale con tutti i riferimenti e la commissaria Grazia Branca è in procinto di pubblicare la delibera di proroga per le tariffe della sosta. Da lunedì al via pagamenti online per i pass mentre dal 4 febbraio chi vorrà farli in ufficio dovrà recarsi al comando previo appuntamento telefonico. Il permesso dell’anno 2024 sarà comunque valido fino al 28 febbraio. "Le tariffe dei permessi rimangono invariate, non sono state toccate e saranno tali fino a giugno – ha detto la commissaria -. Per quanto riguarda l’impianto di risalita è stata effettuata la manutenzione ordinaria, i milioni per quella straordinaria sono a bilancio. Da quando ho preso le redini del Comune ho notato anche che non era dotato del piano di Protezione civile, molto importante per quanto riguarda la sicurezza, e così l’ho approvato". Avrà ricadute anche sul Comune di Osimo, di certo, il nuovo codice della strada, su cui la commissaria ha espresso incertezze. L’autovelox osimano (quello di Casenuove) potrebbe dover essere sottoposto a vaglio. Un lavoro intenso quello della commissaria per gestire un Comune grande come Osimo in questi cinque mesi prima del voto anticipato. La stessa ha già confermato che i conti del Comune sono in ordine, che non ci saranno aumenti di imposte e tariffe, che il piano asfalti già finanziato potrà partire con condizioni meteo favorevoli. L’ex primo cittadino Simone Pugnaloni commenta con soddisfazione: "Sono orgoglioso di aver lasciato alla comunità un ente finanziariamente in piena salute. È un’eredità importante per la futura amministrazione comunale, che avrà una base solida per costruire il futuro di Osimo". Il centrosinistra ha criticato duramente l’operato della coalizione a sostegno dell’ex sindaco Francesco Pirani: "Hanno gridato al disastro amministrativo ma si è rivelata solo una strategia per nascondere la totale mancanza di programmi e idee per la città. Durante il loro mandato non sono riusciti a far partire nemmeno i cantieri già finanziati, come il piano asfalti, dimostrando incapacità anche nella gestione dell’ordinario". Silvia Santini