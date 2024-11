Passion dessert, Antonio Lerro:: "La mia cucina mediterranea"

New entry nella prestigiosissima Guida Michelin Italia per la categoria "Passion dessert" è il ristorante Riva a Numana, situato all’interno del View Place, hotel 5 stelle, "capitanato" dallo chef Antonio Lerro. Campano di origine e residente a Loreto, Lerro ha messo tutta la sua sapienza, il suo talento, che l’ha portato ad aggiudicarsi il riconoscimento. "la mia una cucina innovativa legata al Mediterraneo. Sono orgoglioso dei riconoscimento", dice da Modena. Confermata la stella anche quest’anno poi al ristorante "Da Andreina" a Loreto dello chef Errico Recanati che dice: "È il dodicesimo anno di conferma ma non è mai scontato, anzi, ogni anno è la stessa emozione. La stella Michelin è il fuoco, la passione, l’amore, gli stessi che mettiamo io e la mia squadra ogni giorno nel nostro lavoro". La Guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero aveva appena premiato Lerro anche come chef emergente, sottolineando come incarni i valori della cucina italiana contemporanea, capace di evolversi e rispondere ai nuovi ritmi e alle esigenze di un pubblico sempre più attento. Lo chef ha saputo distinguersi nel panorama gastronomico nazionale con una cucina creativa, innovativa e radicata nel territorio marchigiano.