Pasta proteica e Verdicchio delle Marche protagonisti al G7 Salute

Ancona, 11 ottobre 2024 – Le aziende del’enogastronomia marchigiane protagoniste al G7 salute ad Ancona. Il ministro della salute Orazio Schillaci, ospiterà i rappresentanti degli Stati Membri del G7, il Commissario Europeo per la salute e la sicurezza alimentare e i Ministri della Salute dei Paesi ospiti: Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita, oltre ai rappresentanti di organizzazioni internazionali quali la Fao, l’Oms e l’Ocse. Uno dei temi principali che verranno affrontati nella Riunione sarà la prevenzione lungo tutto l’arco della vita, a partire dalla fase prenatale, attraverso strategie di prevenzione e la promozione di stili di vita sani.

Il pastificio Spinosi, sensibile da anni proprio alla promozione di stili di vita sani, è presente come partner del G7: i ministri della Salute, infatti, verranno omaggiati con un box degustazione Spinosi Zero+, la nuova linea Spinosi di alimenti funzionali, pensata per atleti e per pazienti affetti da malattie metaboliche, ideale anche per ritrovare la perfetta forma fisica dopo un lungo periodo di sosta.

Nata dalla collaborazione con il professor Fabrizio Angelini, endocrinologo e presidente della Sinseb, è una specialità senza glutine, ad alto contenuto di fibre e proteine. “Grazie – spiega Marco Spinosi – ai carboidrati complessi delle farine di legumi, insieme a un buon numero di proteine vegetali, garantisce un minor impatto sulla glicemia e sulla secrezione insulinica.

Non provoca oscillazioni glicemiche e se assunta con moderazione, in una dieta equilibrata, può aiutare a perdere peso. Le uova garantiscono, inoltre, elasticità al prodotto, preservandone il sapore e le prestazioni. Tutti i prodotti della linea Zero+ sono realizzati seguendo un’apposita filiera, e rispettando le tradizioni che da sempre contraddistinguono il pastificio: uova da galline allevate con mangimi non Ogm, rotte a mano, lavorazione con farine di mulini certificati, estrusione lenta della pasta con essiccazione di 36 ore”.

Protagonista del G7 è anche la cantina Santa Barbara di Barbara (Ancona): il suo Verdicchio «Le Vaglie», etichetta storica dell’azienda, è stato infatti selezionato per la cena di gala dei ministri al ristorante «La Torre» di Numana, abbinato a due piatti: linguine ai ricci di mare con ostriche, e inoltre astice alla catalana. ‘Le Vaglie’ aveva festeggiato il trentesimo anno di vita, ed è uno dei Verdicchi simbolo delle Marche nel mondo, ideato da Stefano Antonucci con l’obiettivo di portarlo sulle tavole di tutti. Un vino popolare ed elegante che fa della freschezza e della finezza le sue prerogative.