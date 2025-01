Paura al centro d’accoglienza. Maltratta una donna incinta

È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale lo straniero senza fissa dimora che ha seminato il panico nel centro di accoglienza di piazzale della Vittoria. L’uomo, rientrato in preda ai fumi dell’alcool, ha iniziato a dare in escandescenza senza alcuna ragione, alla presenza di altri ospiti della struttura. Dopo aver provocato alcuni ospiti, che lo hanno ignorato, se l’è presa con una donna in dolce attesa, sia lei che le persone che hanno assistito alla scena, volontari compresi, sono entrati nel panico temendo gravi conseguenze.

L’uomo ha cinto all’addome la donna in stato interessante e ha iniziato a scuoterla, per poi lasciarla. Subito soccorsa dal personale medico arrivato sul posto, in quanto accusava dolore all’addome, è stata portata in pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze per la donna in attesa.

Sul posto si è precipitata anche una volante: l’uomo, già gravato da numerosissimi precedenti giudiziari e penali, ha minacciato e tentato di colpire gli operatori di polizia. È stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, sono in corso da parte degli agenti, coordinati dal vice Questore Mabj Bosco, eventuali altre ipotesi di reato. La polizia ha inoltre proceduto a notificare l’ammonimento per violenza domestica all’autore dell’aggressione alla moglie avvenuta la notte di Capodanno nella frazione di San Silvestro.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha infatti proceduto d’ufficio alla emissione della misura al fine di evitare la reiterazione della condotta violenta da parte dell’uomo. Sul posto erano intervenuti i poliziotti per sedare la lite tra una coppia di conviventi: era stata la donna a chiamare il 112, ma una volta giunti sul posto gli agenti, la situazione sembrava tornata alla normalità. La donna aveva rifiutato di recarsi in ospedale per medicare lievi feriti riportate durante la lite, ma, dietro consiglio dei poliziotti si era trasferita nell’abitazione della madre.