Per "Alex Bravo" ultima settimana di riprese in città

Ultima settimana di riprese per "Alex Bravo, poliziotto a modo suo", la fiction di dodici puntate che da novembre sarà trasmessa in prima serata su Canale 5. Ieri le registrazioni si sono spostate sul lungomare Dante Alighieri, ai Bagni ’77, trasformati per un giorno in Bamboo Beach, ma solo per un giorno, nello stabilimento attento alla sostenibilità, tra i migliori 225 in Italia. Ultima settimana in città anche per Bocci. Arrivato a febbraio, ha trovato a Senigallia un ambiente tranquillo e accogliente tanto da trascorrere tra mare e centro i week-end insieme alla moglie Laura Chiatti e ai figli. Sabato, si è messo il figlio sulle spalle e ha assistito ai concerti organizzati in occasione dell’Rds Summer Festival, con loro anche l’attrice che si è scatenata insieme ad alcune amiche sotto il palco. Da indiscrezioni sembrerebbe che la coppia Bocci-Chiatti stia cercando casa in città, nessuna informazione riguardo alla zona, mentre sarebbero più di una le agenzie a cui alcuni intermediari si sarebbero rivolti per trovare la casa dove trascorrere le vacanze. Anche Chiatti non ha tenuto segreto il suo debole per Senigallia. si. sa.