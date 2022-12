"Percorsi a piedi fino a Loreto" L’idea presentata da un cittadino

Nel corso dell’incontro pubblico "Walk in progress" è stata presentata un’idea di cammini per la città di Castelfidardo. "Una proposta redatta dal concittadino Andrea Rossini, appassionato e convinto camminatore, che ci ha evidenziato come, con alcuni puntuali interventi di messa in sicurezza della viabilità esistente e qualche opera di sistemazione ed allargamento delle cunette stradali, si potrebbero creare tre circuiti ad anello percorribili a piedi o di corsa per un totale di oltre 24 chilometri di percorsi – dicono dal gruppo consigliare Solidarietà popolare -. I cammini sarebbero una risorsa importante sia per tutti i cittadini che, invece di spostarsi in auto nei Comuni limitrofi, potrebbero raggiungere a piedi aree dove praticare del sano movimento, sia per tutti gli amanti del turismo "lento" che potrebbero attraversare il nostro territorio per ammirarne la bellezza per poi far meta a Loreto. Un’idea straordinaria, che parte "dal basso" e che il nostro capogruppo Tommaso Moreschi ufficialmente all’Amministrazione comunale con la richiesta di prevedere nel redigendo Bilancio 2023 risorse per avviarne la realizzazione".