Perde il controllo della moto e muore a 24 anni: comunità in lutto

Un altro tragico schianto in moto, un’altra giornata da incubo, l’ennesima giovane vita stroncata. Davide Paolini, 24 anni, nato a Senigallia, ma residente ad Arcevia aveva deciso di dedicare il sabato pomeriggio alla sua grande passione: la moto. Giunto nella frazione Santa Croce di Arcevia nel tardo pomeriggio del 15 giugno, la motocicletta ha sbandato e Davide ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro il guardrail.

Questa almeno la ricostruzione della dinamica dell’incidente dopo le prime verifiche delle forze dell’ordine.L’ epilogo più tragico, per Davide non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi, immediatamente chiamati dagli automobilisti in transito. Una comunità, quella arceviese, sotto shock per questa terribile tragedia. Nel corso della mattinata di ieri alcuni amici si sono recati sul luogo dell’incidente per apporre dei fiori e raccogliersi, insieme ad altri cittadini, in qualche minuto di preghiera per ricordare questa giovane vittima di un destino crudele. I funeali domani alle 15,30 alla chiesa della Collegiata di San Medardo.