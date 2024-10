Piazza della Repubblica, l’ascensore ancora chiuso: "Ci sono problemi"

Non c’è pace per l’ascensore che porta in piazza della Repubblica. Venerdì mattina la seconda pate dell’impianto a salire era ancora chiusa e così ieri. "Fuori servizio per problemi tecnici" recitava il cartello. "Presenta ancora problemi tecnici l’ascensore di Via Castelfidardo, nel tratto che si collega con piazza della Repubblica – informava nel tardo pomeriggio di venerdì l’amministrazione comunale -. Nonostante le sistemazioni recenti che avevano risolto il problema principale, ulteriori problematiche interessano l’impianto. Per questo motivo il Comune di Jesi sta cercando soluzioni alternative e lunedì ci sarà un nuovo sopralluogo con i tecnici della ditta specializzata. Ci scusiamo per il disagio". L’ascensore che sale dal parcheggio delle Conce era stato appena ripristinato dopo l’ennesimo guasto. Non sono mancati disagi e proteste da parte dei cittadini, considerato che la scala mobile di palazzo Battaglia sull’altro versante che porta in centro è ormai fuoriuso da tre anni e per impiantarvi un ascensore il Comune è ancora a caccia di finanziamenti.