Pioggia, allagamenti e sottopasso chiuso

La pioggia ha destato preoccupazione e qualche danno ieri in città. I vigili urbani hanno chiuso il sottopasso in via Caduti del Lavoro per l’acqua che si sta accumulando con pericolo di allagamento. Al Piano, in via Gigli, un tombino ha ceduto e si è aperta una voragine in strada: sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale: la carreggiata è stata transennata e ristretta per la sicurezza dei veicoli in transito; una ditta poi interverrà per le riparazioni e il ripristino della sede stradale. Nel sottopasso chiuso in serata, durante il nubifragio del 14 giugno 2018, due donne rimasero bloccate in auto sotto due metri d’acqua e vennero salvate da alcuni poliziotti che si tuffarono e ruppero il vetro del veicolo per tirarle fuori. Anche in centro si è accumulata molta acqua sulle strade e sulla Flaminia, causando anche alcuni disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono anche intervenuti poco prima delle 17 in via Saline nel comune di Ancona per il recupero di una betoniera. Per cause da accertare il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è adagiato su un fossato a margine della carreggiata. La squadra della centrale con l’ausilio di un autopompa e dell’autogru ha provveduto al recupero dell’autocarro e la messa in sicurezza dell’area dell’intervento. L’autista del mezzo risulta illeso. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto la polizia locale.