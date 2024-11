Piove all’Urbani: tornano i secchi in ospedale

Nuove infiltrazioni d’acqua ai livelli più alti, ma anche nell’atrio dell’ospedale Carlo Urbani. Sono ricomparsi i secchi ieri mattina negli spazi comuni ma anche nei reparti. Una situazione non certo nuova per l’ospedale cittadino. A fine ottobre, dopo le infiltrazioni nei controsoffitti, erano intervenuti i tecnici per cercare di risolvere un problema annoso, ma ieri dopo alcune ore di pioggia non certo eccezionale la criticità è tornata alla ribalta. L’acqua è scesa anche sulla portineria, al centro dell’atrio oltrechè al quinto livello dei percorsi fucsia e verde dove sono ricomparsi secchi neri utili a contenere l’acqua. I controsoffitti sono evidentemente danneggiati con fori e pannelli rimossi per le infiltrazioni e per individuare dove la guaina non ha tenuto. Nel recente passato erano stati apposti dei teli in plastica sui terrazzi da cui si infiltrerebbe la pioggia, ma anche questo accorgimento temporaneo non avrebbe dato i frutti sperati. Operatori e tribunale del malato da tempo chiedono interventi strutturali sui terrazzi e giardini pensili per risolvere una volta per tutte il problema.

sa. fe.