Pittura, scultura e fotografia indagano il mondo femminile

Grande successo alla Galleria Papini di Ancona per l’inaugurazione della mostra "Sono la terra, sono il cielo", che permette di ammirare le opere di Maria Alessandrini, Patrizia Calovini e Tiziana Torcoletti, le tre ‘anime’ dell’associazione culturale dorica. "Abbiamo pensato a questo progetto perché vogliamo dare il nostro contributo, attraverso l’arte, ad un tema che ci sta molto a cuore: la situazione femminile, nelle sue varie sfaccettature – spiega Alessandrini – La mostra è ispirata alla canzone ‘Mariposa’, in italiano ‘farfalla’, di Fiorella Mannoia. Ognuna presenta un progetto personale sviluppato in base alla propria sensibilità e alla propria modalità espressiva".

In effetti Anna Maria Alessandrini è una pittrice, Patrizia Calovini una pittrice e scultrice, e Tiziana Torcoletti una fotografa. Come scrive lo storico d’arte Michele Servadio, "l’obiettivo è chiaro, nobile e ambizioso: riflettere, attraverso il linguaggio artistico e l’uso dell’immagine, sul ruolo della donna contemporanea e sulle difficoltà quotidiane che incontra nel proprio percorso di affermazione all’interno della società". Alessandrini, in particolare, "utilizza un proprio personale registro espressivo che fa ampio uso della simbologia e della metafora; attraverso i tre simboli della rosa, della piuma e della farfalla, l’artista pone al centro del suo lavoro la celebrazione del desiderio di libertà della donna contemporanea". La mostra proseguirà fino al 3 novembre, e sarà visitabile dal giovedì alla domenica (ore 17.30 – 19.30),