Poesia protagonista con "Gradini"

Prende il via oggi a Corinaldo il nuovo ‘Gradini – Festival di poesia nel borgo delle cento scale’, nato da un’idea dell’associazione Liberi Pensieri e Piano C. Due giorni in cui si potrà ‘incappare’ nella poesia mentre si percorre il centro storico del borgo.

Il progetto, inserito nell’ambito di ‘Ma(r)chestorie’, propone ospiti, poetry slam, spettacoli e performance dal vivo, laboratori, contest, mostre e reading. Si inizia oggi alla Biblioteca MA con la mostra urbana ‘Carta’, nata dall’omonimo contest, che resterà aperta fino alle 22.30. Dalle 18 alle 20 sarà possibile assistere all’installazione poetica ‘Una valigia piena di poesie’ in Largo X agosto.

Un’esperienza individuale e intima nella quale, attraverso un oggetto costruito con tubi e cuffie anti-infortunistica, un unico spettatore si può isolare dal mondo esterno per regalarsi alcuni attimi di poesia. Alle 18 in piazza della Rotonda ‘Monologo su Dino Campana’, teatro in loop con l’attore Paolo Mazzanti che porterà in scena la complessità umana e artistica di Campana. Alle 21 in Piazza Terreno sarà la volta di ‘Lerraturap. Scoprire i romanzi attraverso il rap’, un percorso che connette musica e letteratura’.

E’ un talk sul rap e i suoi rapporti con letteratura e poesia, che avrà come protagonista Alessio Mariani, in arte Murubutu, cantautore e rapper, docente di filosofia e storia al Liceo "Matilde di Canossa" di Reggio Emilia. L’artista parte dalla relazione fra musica e letteratura al fine di approfondire i legami di quest’ultima con il genere musicale più diffuso fra i giovani. Forte della sua esperienza con i ragazzi, sia come docente che come rapper, Murubutu ripercorre la genesi e l’evoluzione del rap in Italia mettendone in evidenza componenti letterarie, peculiarità espressive e fasi di sviluppo. Domani (ore 18) ‘Silent Reading’ organizzato dal circolo letterario Al termine dell’universo nel Cortile di palazzo MA.

Alla stessa ora spazio a ‘Teatro Poesia’ con Lorenzo Bartolini in Largo 17 settembre, spettacolo in cui le poesie sono precedute da monologhi che in qualche modo le anticipano. Alle 19 Poetry Slam sulla famosa scala del borgo, dove si sfideranno sei poeti.

Il vincitore si qualificherà alle finali regionali della Lega Italiana Poetry Slam. Gran finale alle 21 con Rap Poesia, musica parole e testi tra rap e cantautorato, sempre lungo la scalinata. La voce narrante sarà quella di Alessandro Moscatelli; al canto Nicole Vestuto, alla chitarra e voce Anna Rita Giannotti.