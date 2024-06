Poggio San Marcello, party abusivo di musica elettronica: denunciato 55enne jesino

Poggio San Marcello (Ancona), 25 giugno 2024 - Musica elettronica e fuochi d’artificio al party privato in piena notte: denunciato dai poliziotti 52enne jesino. Dovrà rispondere di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, minacce, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo. Tutto è nato dall’iniziativa pubblicizzata esclusivamente via social con la quale il legale rappresentante di un’associazione culturale/musicale ha organizzato una festa privata in un terreno affittato a Poggio San Marcello contrada Coste. Tre le date: 21, 22 e 23 giugno per il , con diffusioni musicali programmate dalle 23.alle 10 il primo party e dalle 23 alle 12 il secondo. Il 52enne è stato diffidato formalmente dal dirigente del commissariato di Jesi vicequestore Paolo Arena al rispetto pedissequo delle normative vigenti volte ad assicurare la tranquillità sociale e a non far degenerare l’evento privato. Nonostante ciò, lo svolgimento della festa è avvenuto in violazione sia dell’ordinanza comunale che disciplinava i decibel della filodiffusione musicale sia di quella penale. Residenti del posto, esasperati dalla musica elettronica ininterrotta, nonché dallo sparo di fuochi d’artificio nel cuore della notte, hanno sporto querela. Pattuglie di polizia hanno riscontrato la presenza di numerose persone, oltre le previsioni comunicate, e l’alto volume della musica, amplificata dalla conformazione della collina. C’era anche la somministrazione bevande e di fatto la festa privata era stata trasformata in locale abusivo di pubblico spettacolo. L’uomo quindi, convocato nuovamente in ufficio, è stato denunciato a piede libero per disturbo al riposo delle persone, minacce, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ed apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo.