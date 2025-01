Polizia locale, lotta allo spaccio e all’abbandono di rifiuti

Dall’inaugurazione della Centrale operativa di due giorni fa al report dell’attività 2024. Un anno intenso, quello della Polizia locale falconarese, cui l’amministrazione ha chiesto attività sussidiaria per il mantenimento della sicurezza e per contrastare la microcriminalità.

E i risultati mostrano come la capacità di intercettare gli autori di reati sia aumentata di pari passo ai reati stessi. Per 175 commessi, il presunto autore è stato denunciato. Erano 135 nel 2023, 73 nel ‘22, 50 nel ‘21. Il boom nei reati edilizi (133), 11 in materia ambientale, 8 per lo spaccio gli stupefacenti e 13 in materia di immigrazione.

Hanno avuto grande rilievo tre arresti: uno per spaccio di eroina, uno per tentata violenza sessuale e l’accompagnamento in carcere di una cittadina straniera per reati contro il patrimonio. Per questo è stato allestito un sistema di foto-segnalamento all’interno del Comando di Palazzo Bianchi, usato per 72 casi di autori di reato o cittadini stranieri irregolari.

E per ridurre i rischi degli operatori, nei prossimi mesi il Corpo potrà disporre di un veicolo con cellula di sicurezza per il trasporto detenuti, destinato al Nucleo di sicurezza urbana.

E intanto gli agenti guidati dal comandante Luciano Loccioni hanno proseguito nelle attività del rispetto delle leggi per decoro e sicurezza, contrasto all’uso di alcolici e stupefacenti (84 multe), conferimento dei rifiuti (102), commercio e sicurezza dei prodotti (15), detenzione degli animali (24).

Sull’abbandono dei rifiuti e sullo smaltimento illecito sono stati organizzati numerosi servizi e per potenziarli arriverà una seconda ‘fototrappola’ mobile. Clamoroso aumento della violazioni al Codice della strada, 20.779, contro le 16.909 del 2023.

In crescita i veicoli in circolazione senza assicurazione (162 contro 114). L’intensa attività di controllo lungo le strade, con quasi 200 posti di controllo (anche notturni), ha permesso di individuare 22 conducenti al volante senza patente perché mai rilasciata o con patente estera contraffatta, 19 in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Nei controlli sono incappati anche 346 automobilisti che non facevano uso delle cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini (307 nel 2023).

Sono stati sequestrati 187 veicoli (136 l’anno precedente) e sottoposti a fermo altri 52 (31 nel 2023), 111 i veicoli rimossi (95 nel 2023).

Stabili, dopo il forte calo degli anni scorsi, i numeri totali di incidenti stradali (144 contro i 134 del 2023) e di quelli con feriti (69 contro i 65 del 2023). Nessun incidente senza esito mortale nel 2024, contro i due del 2023.

Giacomo Giampieri