Portuali, vittoria storica. Festa grazie a De Marco

PORTUALI DORICA

1

ATL. MARINER

0

PORTUALI DORICA: Tavoni, Galeotti, Paloka, Testoni (35’ st Giampaoletti), Savini, Rinaldi, Candolfi, Sassaroli, Gioacchini (24’ st Mascambruni), De Marco, Rragami (17’ st Lucesoli). All. Ceccarelli

ATL. MARINER: Testa, Aloisi (10’ st Di Filippo), Fabi Cannella, Sosi (26’ st Verdesi), Aliffi, Ambanelli (1’ st Veccia), Picciola, Lalaj (30’ st Eulisi), Bonifazi (10’ st Liberati), Napolano, Cialini. All. Fusco

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Reti: 8’ st De Marco

Note: amm. Bonifazi, Sassaroli, Napolano, Veccia, Picciola, Fabi Cannella; esp. collaboratore (AM), allenatore (P); rec. 0’+6’; spett. 150 circa

Eccola la prima (storica) vittoria in Eccellenza dei Portuali Dorica. Decide una rete di De Marco a inizio ripresa, utile a piegare un battagliero Atletico Mariner per 1-0.

Un remake della sfida del 25 maggio scorso di Civitanova, quando i Dockers trionfarono nello spareggio playoff di Promozione accedendo al massimo torneo regionale, mentre l’allora Centobuchi dovette attendere il successivo ripescaggio.

Pronti via, una partita frizzante. Al 9’ cross di Sassaroli da corner, Rinaldi al volo col mancino e prodezza di Testa che manda sulla traversa. Al 15’ altra occasione per i Portuali. Mischia in area, Testoni a colpo sicuro sul palo. Due minuti dopo è Gioacchini pericoloso. Ma dopo tre pericoli, al 23’, la chance per l’Atletico è colossale: parte da un rilancio profondissimo di Testa che scavalca la difesa, Cialini a tu per tu spara fuori. Al 28’ i Portuali ci provano con il mancino a mezza altezza di Rragami, sull’assistenza di Candolfi. Squadre a riposo. Nel secondo round l’equilibrio lo spezza De Marco, che recupera una palla ai 25 metri e con un micidiale sinistro rasoterra fulmina Testa (8’ st). La partita diventa fisica e tattica. L’Atletico non sfonda, i ragazzi di Ceccarelli cercano le ripartenze di qualità. La formazione di Fusco si rivede a cinque dal gong: punizione di Napolano, Tavoni vola e nega il gol. L’ultima chance in pieno recupero, quando un rilancio porta al tiro Picciola da pochi passi: palla alta sopra la sbarra. Tre punti ossigenanti per i Portuali, ancora fermo al palo l’Atletico.

Giacomo Giampieri