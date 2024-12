"Possiamo fare meglio. Ora sarà ancora più dura"

"Possiamo fare meglio". Marco Giuliodori è soddisfatto, ma non si accontenta. "Il girone di andata posso ritenerlo abbastanza positivo anche se abbiamo lasciato qualche punto per strada". Giuliodori pensa al ritorno in campo che inizierà domenica con il derby a Senigallia contro la Vigor (anche oggi la squadra si allenerà, dalle 10 alle 11.30, intanto ieri è tornato in gruppo Nanapere). "Era importante incamerare qualche punto in più perché nel ritorno sarà tutto diverso, le squadre si rinforzeranno". E anche il Castelfidardo non sta a guardare anche se si registreranno in casa fidardense non solo entrate, ma anche uscite. Ha salutato Castorina, in uscita dovrebbero esserci Boccaccini e in entrata per ora un portiere (Munari) e un attaccante (Angeletti).

In attesa i biancoverdi hanno chiuso l’andata a centro classifica con 22 punti, a +4 dalla zona playout. Dall’ultima uscita è arrivato un punto da Fermo. "C’è un po’ di rimpianto per aver disputato un ottimo primo tempo dove potevamo anche raddoppiare. Nella ripresa invece ci siamo tirati un po’ indietro, c’è stata maggior pressione della Fermana. Mi ha scocciato un po’ l’errore della barriera in occasione della punizione che ha poi portato al loro pareggio. Non possiamo prendere un gol così". E’ comunque ottimo il bilancio 2024 del Castelfidardo.

"Un anno bellissimo a livello sportivo, con la promozione inaspettata dall’Eccellenza alla D. Bilancio positivo, abbiamo fatto qualcosa di veramente importante". E poi non può mancare un pensiero sul suo amico e collega Bolzan esonerato il giorno dopo della partita del Castelfidardo a Fermo. "Mi dispiace tanto, lo conosco molto bene, ho un ottimo rapporto e stima reciproca sia a livello umano che lavorativo. E’ stato anche un mio compagno di squadra a Morro d’Oro e a L’Aquila, ma il rapporto che ho con lui va al di là di essere stati compagni di squadra. Purtroppo questo è il brutto del nostro lavoro. Gli mando un grosso abbraccio".