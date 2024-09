Presa Stambolyan

Il Basket 2000 Senigallia si avvia al suo ennesimo torneo consecutivo in serie B con un roster profondamente rinnovato e un nuovo coach, già annunciato da diverse settimane, l’ex Ancona Cristiano Gaspari. La novità degli ultimi giorni è l’ingaggio di Anzhela Stambolyan, giocatrice bulgara di 19 anni che arriva in Italia dopo aver giocato nella scorsa stagione in patria nel Champion 2006 Sofia: può giocare nel ruolo di playmaker e guardia e completa il roster senigalliese. Stambolyan viene da un torneo a 16 punti di media nel suo Paese, del quale ha difeso pure i colori della Nazionale giovanile under 20, con cui ha giocato pure gli Europei di categoria, con 18 minuti e 4 punti di media. La bulgara si aggiunge all’altro colpo straniero della squadra, la realizzatrice canadese, di origine italiana, Natalie Vigna, esterno di 24 anni che era già in Italia, sempre in serie B, ma in un altro girone: col Benevento lo scorso anno ha giocato appena 11 partite, che le sono state comunque sufficienti per vincere la classifica marcatori con una media clamorosa di 31 punti a partita nel raggruppamento sudista.

Senigallia ha ingaggiato anche Sara Speziali, classe 2002, guardia di 177 cm, proveniente da Umbertide con il quale ha segnato 9.4 punti di media in serie B dopo aver militato pure in A2 con la stessa squadra umbra, oltre a confermare del roster 2023-24 le gemelle Clari, Angelica e Anastasia, Trish Garcia, Beatrice Bernardi, Francesca Formica, Elena Borghetti, Margherita D’Amico, Elisa Cecchini, Lisa Cattalani.

Andrea Pongetti