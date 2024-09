Pressing per il parcheggio al vecchio ospedale

Mentre slitta ancora la riapertura del distretto sanitario all’ex Sert, resta ancora chiusa l’area di sosta vicina, quella del vecchio ospedale nonostante i pressing e un ricorso al Tar presentato da un operatore economico della zona. La riapertura del distretto sanitario (dopo la chiusura del San Francesco) che necessita di almeno una porzione di parcheggio sembra essere slittata a settembre.

A intervenire sulla questione è l’ex sindaco Vittorio Massaccesi: "La settimana scorsa il consiglio comunale - finalmente – ha deliberato l’uso, sia pure parziale e provvisorio (ma da cosa nasce cosa), di una parte dell’ampia zona resasi libera dopo la demolizione del vecchio ospedale di viale della Vittoria. La città aspettava ormai da tre anni. Tanto che non da oggi diversi cittadini, a cominciare da quelli che dovevano garantire i loro impegni di lavoro, si sino fatti avanti con proteste e istanze di vario genere. Sono voci legate ad interessi legittimi e, vorrei dire, necessari per tirare avanti la famiglia. E c’è chi è anche ricorso anche al Tar. Tutto sta andando per il meglio anche perché è ormai definitiva la decisione di trasferire il distretto sanitario di via San Francesco presso la ex Sert di via Veneto, un edificio poco apparente all’esterno, ma funzionale se si considerano tutte le stanze a disposizione e in buono stato, salvo lavori di adeguamento alla nuova funzione. E’ che questo importante servizio, utile per il 30% circa degli jesini, confina proprio con il territorio del vecchio ospedale. Quindi avremo la possibilità di facilitare il parcheggio sia a quanti andranno al centro medico, sia a chi perverrà direttamente dal Viale. Inoltre in via Veneto, a pochi metri dall’ex Sert, c’è un vicoletto che immette su un ampio spazio già usato nel passato come parcheggio, corrispondente al retro del Sert e in collegamento con il nuovo parcheggio di ben 60mila euro. Oggi inaccessibile perché sbarrato da un cancello con tanto di catena e lucchetto, ma con niente si recupererebbe una decina di box. Questo intervento, un po’ inaspettato dopo tante pressioni, sembra sia discordante con il progetto di fondo del rinnovo del Viale. Ma l’uso parcheggio di parte della terra disponibile, non preclude il piano generale che ci auguriamo, come promesso, di avere entro il prossimo autunno. Sarebbe interessante – conclude Massaccesi - che l’assessora Valeria Melappioni riesca a coordinare anche nei tempi quanto ci attendiamo sia di parcheggi sia di funzionamento del distretto sanitario".

Sara Ferreri