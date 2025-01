Presta bracciali d’oro all’amica: mai più restituiti

Presta due bracciali d’oro del valore di 11mila euro ad una cara amica che voleva farli riprodurre ad un orafo di fiducia ma poi non li riceve più indietro. Nemmeno davanti alla richiesta scritta che la proprietaria le avrebbe fatto pervenire tramite un avvocato i bracciali sono stati restituiti, così la donna rimasta beffata ha denunciato l’altra facendola finire a processo per appropriazione indebita aggravata dall’ospitalità e dall’entità del danno.

Ieri il caso giudiziario doveva veder sfilare i primi testimoni, davanti alla giudica Maria Elena Cola, ma è stato fatto un rinvio al 21 maggio per l’assenza dei testi da sentire. I bracciali erano stati prestati da una donna del Veneto ad una 45enne pugliese residente ad Ancona, nel quartiere di Capodimonte, a febbraio del 2019. La veneta era venuta a trovare la sua amica, conosciuta a Verona per motivi di lavoro di lei e che aveva anche ospitato in casa. Si era presentata con due bracciali a cerchio al polso. L’imputata, che nel processo è difesa dall’avvocato Antonella Devoli, era rimasta colpita da quei gioielli dal disegno particolare e l’amica, stando alla sua versione, avrebbe deciso poi di regalarglieli.

Stando alla denuncia però si sarebbe trattato di un prestito perché la 45enne voleva fare un regalo alla propria mamma e voleva portarli da un orafo per farli fare uguali. Al prestito avrebbe assistito anche un testimone. Quando è arrivata la richiesta di rivolerli indietro la pugliese non li aveva più con sé. Stando alla difesa i bracciali erano stati stimati da un compro oro solo 800 euro e non 11mila come sostenuto dalla proprietaria perché non erano di oro pieno.

