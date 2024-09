Prima campanella. Alle "Maggini" c’è aria di festa: "E’ un’emozione"

"Sono arrivato lunedì ad Ancona per dirigere l’istituto comprensivo ‘Grazie-Tavernelle’ e subito ho trovato alcune questioni da risolvere. A proposito delle elementari ‘Maggini’, dove ci troviamo, una famiglia ha chiesto che per la classe della loro figlia venga rimessa la maestra che c’era lo scorso anno". Il benvenuto per Andrea Sallese, nuovo direttore dell’istituto comprensivo che conta 7 scuole tra materne e medie per un totale di 1196 alunni, un terzo dei quali sono stranieri. A indorare la pillola dell’incarico nuovo di zecca ieri mattina ci ha pensato il sindaco, Daniele Silvetti, che, assieme all’assessore alle politiche educative Antonella Andreoli (presente anche il consigliere comunale di maggioranza Arnaldo Ippoliti), ha scelto la primaria ‘Maggini’ per l’inaugurazione dell’anno scolastico dorico 2024-25: "Il suono della campanella è un momento sempre emozionante _ ha detto Silvetti davanti a un piazzale gremito di bambini e genitori in festa - perché si dà avvio a un nuovo percorso di vita. Oggi (ieri, ndr.) alle ‘Maggini’ abbiamo vissuto una grande emozione e percepito grande attenzione non solo da parte di chi frequenta questa scuola, ma da parte di tutto il quartiere, perché qui la comunità è coesa". Un inizio scoppiettante con una sorta di rappresentazione teatrale messa in atto, come è consuetudine ogni inizio d’anno in quella scuola, dal personale docente e non che fa parte del gruppo ‘Maggini in Scena’. Le insegnanti mascherate e trasformate in piante, alberi, insetti in un inno alla sostenibilità ecologica. Il tutto davanti a una folla festosa composta dalle famiglie prima di lasciare i piccoli tornare tra i banchi per il primo giorno di scuola dopo tre mesi di vacanze. Al netto dei primi reclami, manca ancora qualcosa alle ‘Maggini’ come in tutte le scuole non solo della città: "Ci sono dei piccoli problemi tecnici da sistemare _ ha aggiunto Sallese, fino allo scorso anno a Casalecchio di Reno (Bologna) _, ma si tratta di aspetti fisiologici. Ci sono alcune cattedre ancora da assegnare con le supplenze e il servizio mensa, a tal proposito, inizierà lunedì prossimo". Sempre ieri mattina l’assessore all’Università e alle Politiche Giovanili Marco Battino ha rivolto i suoi auguri agli studenti delle scuole elementari ‘Elia’ del quartiere Piano, mentre l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Caucci ha salutato alunni, docenti e famiglie delle scuole primarie ‘Conero’ e ‘Montessori’.

Pierfrancesco Curzi