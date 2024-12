Prima conferenza sullo stato dei servizi per disabilità

Prima conferenza regionale sullo stato dei servizi per le persone con disabilità all’hotel Federico II di Jesi. Ecco tutti i premiati: Assunta Legnante, campionessa paralimpica, Don Vinicio Albanesi, della Comunità di Capodarco, per il prezioso contributo offerto dal Redattore Sociale e Rossano Bartoli, in qualità di presidente della Lega del Filo d’Oro (il premio è stato ritirato dalla moglie Patrizia Ceccarani). "Siamo la prima Regione a statuto ordinario in Italia per spesa pro-capite per la disabilità" ha detto nell’occasione il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.