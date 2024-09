Promozione, la Vigor viene fermata sul pari. Appignanese avanti poi ci pensa Valler

VIGOR

1

APPIGNANESE

1

VIGOR : Boninfante, Carletti (14’ st Magi), Perna, Nasif, Valler, Kante (18’ st Gioielli), Ballarini, Mosca (48’ st Barigelli), Stampella (36’ st Storani), Ascani (43’ st Garofolo), Kurti. Panchina: Mazzantini, Bandanera, De Maio, Testa. All. Malavenda.

APPIGNANESE: Giachetta, Picchio, Giampaoletti (33’ st Fermani), Rapaccini (29’ st Gesuelli), Fagiani, Brandi, Trulli (11’ st Tayed), Gagliardini (16’ st Ghannaoui), Pistelli, Medei, Ribichini (20’ st Carboni). Panchina: Piercamilli, Pasqui, Zitti, Chiariotti. All. Cantatore.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Reti: 2’ st Gagliardini, 31’ st Valler

La Vigor Castelfidardo inizia con un pareggio (gara di andata, ritorno il 18 settembre) il cammino in Coppa Italia di Promozione. Primo tempo da sbadigli. Più movimentato il secondo. Al 2’ Appignanese in vantaggio. Da un’azione nata dalla sinistra il pallone arriva a Gagliardini che con una conclusione da una ventina di metri trova l’angolino.

La Vigor Castelfidardo reagisce. Poco prima del quarto d’ora capita una buona occasione sui piedi Nasif che da dentro l’area piccola calcia alto. Poi ci prova Mosca, servito da Perna, ma il diagonale finisce fuori. Appena passata la mezz’ora arriva il pari per i padroni di casa.

Dopo un’azione convulsa Valler trova l’angolino in diagonale. Nel finale di partita è la Vigor Castelfidardo a cercare maggiormente il gol del vantaggio (l’Appignanese cerca di rendersi pericolosa con alcune ripartenze senza impensierire particolarmente il portiere di casa), ma il primo round finisce in parità. Forse il risultato più giusto alla fine di una partita dove il caldo si è fatto sentire.

Oggi si gioca sia per la Coppa Italia di Eccellenza che di Promozione. A Osimo in programma, alle ore 17, Osimana-Portuali Ancona. Torneranno i tifosi nel ‘vecchio’ Diana terminata giusto ieri la squalifica per lo stadio osimano dopo i noti fatti di Coppa di Massa Martana di fine febbraio. Il Fabriano Cerreto invece ospita il Matelica (ore 15:30). Per la Coppa di Promozione oggi due partite che riguardano le ‘nostre’: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Marina (ore 15:30) e Barbara Monserra-Sassoferrato Genga (si giocherà al Puerini di Ostra Vetere, ore 16:30).