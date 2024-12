Pronti a partire i lavori a Santa Maria della Misericordia

Chiesa di Santa Maria della Misericordia, lavori pronti a partire grazie ai 36mila euro recuperati dall’Art Bonus. La prima tranche del restauro prevede il ripristino del tetto in modo da evitare le infiltrazioni d’acqua. Una manutenzione straordinaria che comporterà una spesa di 34mila euro. Ma, come noto, occorrono altri 33mila euro per restaurare due pannelli degli affreschi di San Sebastiano e San Girolamo, il cui supporto è pesantemente ammalorato. Necessario, infine, anche l’impianto di deumidificazione della chiesetta.

Il Comune, quindi, rinnova l’invito alla popolazione a sostenere i lavori: chi dona, può recuperare l’anno successivo il 65 per cento di quanto versato attraverso la restituzione delle tasse già versate. Tra loro hanno già fatto la propria parte cittadini, artisti, aziende e associazioni (da ultimo anche il Rotary con una somma cospicua). Si ricorderà anche il caso di Elisa Penna che, appena eletta, aveva scelto di destinare l’indennità percepita da assessore durante il periodo estivo, prima dell’aspettativa dal lavoro di insegnante. "Un piccolo gesto – ha detto – che spero possa far conoscere un importante progetto ed essere uno stimolo per coloro che vorranno partecipare alla rinascita".