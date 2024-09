Punti della patente rubati: donna nei guai

Autista cambia lavoro e gli prosciugano i punti dalla patente: denunciata a piede libero 47enne pisana per false attestazioni. Le indagini sono del commissariato di Jesi.

Tutto è iniziato i primi di maggio quando la vittima, un 45enne jesino, dopo una verifica del proprio saldo punti della patente aveva notato che a sua insaputa gli erano stati sottratti per due infrazioni al codice delle strada, contestate l’una a Firenze, a fine dicembre 2022 con un mezzo di proprietà dell’azienda per la quale lavorava, e l’altra, a Padova per un’infrazione commessa a gennaio 2023 con un altro mezzo.

L’autista, all’epoca dipendente di quella azienda, però era convinto che in quei periodi era a bordo di altri mezzi e in altre località. Acquisiti i documenti si è accorto poi che la foto della propria patente, inviata agli uffici di polizia, riportava una firma non sua. La foto inviata era quella della facciata frontale della propria patente, da lui inviata su Whatsapp ad un’impiegata della ditta ai tempi della sua assunzione. Dalle indagini è emerso come le informazioni erano state fornite dalla 47enne dipendente della ditta locataria del rimorchio, per favorire i veri trasgressori rimasti nell’ombra.