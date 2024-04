"Quattro ristoranti",. Borghese arriva in città

Dopo Masterchef, anche ‘Quattro Ristoranti’, il programma di Alessandro Borghese sbarca in città. Un’altra importante vetrina per la spiaggia di velluto sempre più Senigallia Città Gourmet.

Questa volta protagonisti non saranno i ristoranti stellati, ma tre locali tra i più noti della città, tutti si trovano nel tratto di lungomare molo – Rotonda. Saranno loro a dover preparare le loro specialità per cercare di conquistare il palato di uno degli chef più conosciuti dal pubblico del piccolo schermo, Alessandro Borghese che già oggi, potrebbe arrivare in città. Il programma sarà registrato domani, subito dopo il week-end e lontano da occhi indiscreti. Ma come da format, anche in questo caso saranno quattro i ristoranti dove Borgherse si siederà a tavola con i titolari dei ristoranti in gara. Il quarto non è sul lungomare Marconi ma sul lungomare Dante Alighieri. Senigallia sempre più città da piccolo schermo dove, oltre alla Fiction con Marco Bocci, circolano indiscrezioni riguardo ad alcune puntate di un programma sportivo che saranno girate proprio alla Rotonda a Mare, la location dovrebbe infatti fare da sfondo alle registrazioni della trasmissione che parlerà di calciomercato.

Terminato il calendario primaverile, gli Amministratori sono al lavoro per cercare di chiudere anche altri eventi che andranno ad allungare la lista di quelli già in programma. Questo è il primo anno in cui gli Amministratori hanno presentato un calendario primaverile in attesa di lanciare anche quello che coprirà l’intera stagione estiva. Si lavora anche per pubblicizzare la città attraverso radio e tv, sia con eventi legati alle emittenti stesse, come il Rds Summer Festival, ma anche con programmi a cui la città farà da sfondo oltre alla Fiction ‘Alex Bravo poliziotto a modo suo’ che sarà trasmessa a novembre su Canale 5.