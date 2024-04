4 Ristoranti a Senigallia: quali sono i locali in gara

Senigallia (Ancona), 8 aprile 2024 – Alessandro Borghese è sbarcato a Senigallia (video) per registrare una puntata di ‘Quattro Ristoranti’. Lo chef non si è sottratto ai selfie dei fans che ha incontrato girando per le vie di Senigallia, prima di recarsi nelle varie location della disfida.

Alessandro Borghese e i 4 Ristoranti a Senigallia

Quali sono i 4 ristoranti in gara

La prima tappa della troupe è stata sul lungomare Marconi, dove si trovano tre dei ristoranti che si sfideranno in quella che sarà una gara all’ultimo piatto. Il quarto ristorante è a poca distanza dalla Rotonda a Mare, la stessa che ha ispirato la famosa canzone di Fred Buongusto.

I nomi dei ristoranti sono ancora coperti da stretto riserbo, ma secondo alcune indiscrezioni a contendersi la vittoria, l’assegno da 5mila euro da investire nella propria attività e soprattutto la popolarità offerta da un programma seguitissimo sarebbero: Tajamare, Targata, Il mare in terrazza e Bruna bistrò.

Il ‘grido di battaglia’

‘Aiaia semo a Senigaja’, uno slogan in dialetto senigalliese quello con cui lo stesso Borghese ha lanciato le storie pubblicate sul suo profilo Instagram e registrate in vari luoghi della spiaggia di velluto.

Lo staff del programma, insieme allo chef si fermerà per qualche giorno, il tempo di registrare la puntata che andrà in onda in autunno.