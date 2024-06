Quei "Favolosi anni Settanta" a Castelfidardo

La tre giorni della festa più scatenata dell’anno a Castelfidardo comincia oggi. Forte del consenso di pubblico che va ben oltre i confini cittadini, la terza edizione de "I favolosi anni ’70" accende l’estate castellana dalle 18 in poi fino a domenica. Il gruppo di lavoro costituitosi nell’omonima associazione presieduta da Marco Ceccarelli è pronto a stupire con ingredienti ricchi di passione e creatività in stile vintage. Ampliata e arricchita la scenografia. Due i palchi dove ascoltare musica e ballare. In piazza della Repubblica dj set fino a tarda notte con i ragazzi del Meucci, dj Patani-Gigli-Filippini, dj Borsini-Domenella, dj Falcetelli e Monica Kiss. A Porta Marina il contenitore di musica live "3x70" propone serate a tema ed ospiti di spicco: stasera aprono alle 20 dj Cecconi e la vocalist Daniela Rinaldi, sabato focus sulla musica italiana. In piazza della Repubblica il mercatino vintage.