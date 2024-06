Mega raduno di Harley Davidson a Senigallia: 40mila appassionati

Senigallia, 8 giugno 2024 – Migliaia di moto Harley-Davidson hanno sfilato oggi sul lungomare per il 30° raduno europeo dell'Harley Owners Group (Hog), che si tiene a Senigallia, in Italia, dal 6 al 9 giugno.

Grande sfilata di Harley Davidson sul lungomare di Senigallia (Foto Effimera)

La cittadina marchigiana è stata pacificamente invasa e colorata in questi giorni da migliaia di appassionati del marchio più celebre delle due ruote. "Oggi siamo qui al 30esimo raduno europeo dell'Harley Owners Group con decine di migliaia di appassionati - spiega Jochen Zeitz, Ceo of Harley-Davidson - è un piacere essere tornati in Italia dopo una decade e siamo felici di essere qui a Senigallia. Ringraziamo la Regione Marche e la città di Senigallia per l'ospitalità. Ci siamo sentiti a casa. Ci sono appassionati giunti da ogni zona di Europa alcuni dei quali hanno viaggiato per giorni per essere qui, per incontrarsi e condividere esperienze. Harley-Davidson lo sappiamo è trasversale e offre un'esperienza al cliente che va oltre il prodotto: questo è il bello di una comunità, il bello di essere tra la gente".