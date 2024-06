Raffica di lavori nelle scuole doriche. Le Podesti riaprono per il prossimo anno

Edilizia scolastica, riaggiornata la data di ritorno sui banchi degli alunni della media ‘Podesti’ nel sito di elezione, danneggiato dal sisma del 9 novembre 2022: "La progettazione sta andando avanti – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini – in tempi brevi dovremmo concludere quella esecutiva e dunque dare il via alle pratiche di gara, l’affidamento dei lavori e così via. La prospettiva, abbastanza ottimistica, al netto degli intoppi classici in tema di edilizia scolastica, è quella di concludere i lavori per settembre 2025 e dunque consentire agli studenti di avviare l’anno scolastico 2025-26 nel plesso di via Urbino".

Nel frattempo gli studenti delle ‘Podesti’ sono stati sballottati in vari plessi, dalle Tommaseo alle Leopardi, con tutta una serie di disservizi che sono emersi durante la seduta della V e III Commissione proprio sul tema dell’edilizia scolastica. Restando per un attimo sulle ‘Podesti’, qualche perplessità è sorta da parte del rappresentane dei genitori della Media: "Da un anno a questa parte ho letto sui giornali dei tempi di realizzazione dei lavori; prima dovevano finire entro il 2024, poi a inizio 2025, adesso a settembre 2025. Una volta per tutte vorremmo avere una tempistica esatta e garantita".

Per gli alunni della media del Pinocchio (come la ‘Podesti’ e la scuola d’infanzia ‘25 Aprile’, tutte lesionate dal terremoto del ‘22 e fondi garantiti dalla Protezione civile nazionale complessivamente per 1,8 milioni di euro, 1 solo per le ‘Podesti’) va anche peggio visto che non c’è una data certa sulla fine dei lavori. Nel corso della seduta sono emerse svariate criticità, con il servizio ‘Lavori pubblici’ che ha fatto un elenco degli interventi sulle scuole anconetane diviso in due ambiti: da una parte le manutenzioni ordinarie per 340mila euro, interventi da compiere da luglio a settembre, dall’altra i lavori previsti da Pnrr, molto più consistenti e pari a circa 18 milioni di euro complessivi. Le manutenzioni riguardano piccoli interventi in 14 scuole da infanzia a scuole medie: Savio, Montessori, Ginestra, Faiani, Don Milani, Manzotti, Elia, Volta, Paperino, Gabbianella, Stella Stellina, Levi, Aspio, Donatello. Sono 6 i cantieri principali legati al Pnrr: Agrodolce, Sabin, Alba Serena, Tombari, Ungaretti e Leopardi, tutte con lavori partiti e al 10% del percorso (consegna entro il 2025-marzo 2026). Solo le Tombari, alle Palombare, costeranno 4,1 milioni di euro.