Ragazza cade nell’Esino. Recuperata in ipotermia

Cade nel fiume e va in ipotermia. Soccorsa una ragazza di 26 anni, ieri pomeriggio, in via Marconi, a Jesi. La giovane, di nazionalità straniera, è stata vista da un ufficiale dell’Esercito, attorno alle 15, che si trovava in zona ed è subito intervenuto. L’ufficiale l’ha notata mentre era aggrappata ad un tronco, nell’acqua dell’Esino. Si è attivato subito per salvarla. L’ufficiale è riuscito a tirarla su e a metterla all’asciutto chiamando poi i soccorsi. Allertati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri seno rientrati in centrale perché non hanno dovuto fare l’intervento visto che la 26enne era stata già tirata fuori. La giovane è stata soccorsa dal 118. Era in ipotermia per cui è stata portata in ospedale a Torrette in codice rosso. Il suo sarebbe stato un gesto volontario.