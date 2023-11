"Recupera", il progetto per non disperdere cibo

Si chiama ‘Recupera’ la proposta presentata dall’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone al Bando regionale di selezione di progetti di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari, in collaborazione con l’Associazione Stracomunitari, Fondazione Caritas, Società di San Vincenzo de Paoli e la Fondazione Città di Senigallia. La proposta, che ha ottenuto il finanziamento 50mila euro si pone tre importanti obiettivi: aggiungere alle attività attuali (gestione del fresco e del secco) quelle relative alla intercettazione, raccolta, stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentari da frigorifero in scadenza; dotarsi di uno strumento gestionale per favorire l’interscambio di informazioni sulla disponibilità di alimenti in scadenza e la domanda dei nuclei familiari; sviluppare e consolidare la rete dei soggetti che a vario titolo possono concorrere a recuperare le eccedenze alimentari e distribuirle. L’associazione Stracomunitari si adopera da tempo per fornire beni alle persone in difficoltà economica che, ogni giorno si mettono in fila nella sede di via Cellini. Un numero che, alla luce dell’attuale congettura economica, è aumentato notevolmente.