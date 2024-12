"Regali belli e utili. Luminarie al top"

"Sono del partito del regalo bello e utile – sgombera il campo dagli equivoci Giuditta Pierella, già pronta ad apporre parte di pensieri e doni sotto l’albero –. Aggiungo al bello e utile anche il duraturo. Insomma, qualcosa che possa essere fruito anche dopo Natale. Ovvero scarpe e abbigliamento in genere. Il centro mi piace molto, amo particolarmente fare acquisti lungo il Corso. Non esclusivamente qui, voglio precisare. Per quanto riguarda l’illuminazione, lavorando in zona e di giorno, non ho avuto ancora modo di goderne quando accesa. Ma l’impressione è che decorazioni e addobbi siano suggestivi e belli".