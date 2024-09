Regione, consiglio straordinario sull’alluvione

A cinque anni dall’anniversario dell’alluvione che il 15 settembre 2022 ha messo in ginocchio la spiaggia di velluto ed il suo hinterland, si torna sull’argomento i Consiglio Regionale. "Nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi abbiamo chiesto lo svolgimento di una apposita seduta dell’Assemblea Legislativa delle Marche per fare il punto sulla situazione della ricostruzione e dei ristori a cittadini e imprese – spiega Maurizio Mangialardi, capogruppo regionale Dem - La proposta è stata accettata e nei prossimi giorni verrà calendarizzata questa seduta nella quale avremo modo di discutere i numerosi atti che ho presentato per chiedere conto dei gravi ritardi nelle erogazioni dei ristori (che, lo ricordo ancora una volta, riguarderanno solo una minima parte subiti dei danni e non il 100%), nella realizzazione degli interventi per mitigare il rischio idrogeologico come le vasche di espansione, nel ripristino delle infrastrutture come per il caso di Ponte Garibaldi rispetto al quale ai roboanti annunci non hanno fatto seguito fatti concreti". Nell’alluvione persero la vita 13 persone, tra queste il piccolo Mattia Luconi di soli 8 anni. Nei prossimi giorni saranno fissate le date delle funzioni di commemorazione che verranno fissate nelle diverse comunità colpite dalla tragedia che è ancora viva nella mente di chi ha visto la morte in faccia in quella tragica notte.