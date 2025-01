Renato Mandolini nuovo presidente del gruppo imprenditori senigalliesi

L’Assemblea del Gruppo Imprenditori Senigalliesi ha nominato il nuovo Presidente che li guiderà per i prossimi tre anni. Si tratta di Renato Mandolini che succede ad Enrico Giacomelli, ancora in carica come Vice presidente. "Esprimo tutta la mia soddisfazione e ringrazio dell’incarico e della fiducia che mi è stata data. Cercherò di impegnarmi e di dare continuità al lavoro svolto finora nell’interesse dell’economia locale" dice il neo eletto.

Oltre a Mandolini e Giacomelli ci sarà Mauro Balducci in qualità di tesoriere, Giulio Benni, Luigi Fiorini, Matteo Mancini e Raimondo Sbarbati saranno i consiglieri del GIS, mentre Giuseppe Bacchiocchi, Tonino Dominici e Vinicio Mentucci i probiviri. Franca Fedeli, Silvio Pasquini e Antonio Maria Rossi copriranno il ruolo di staff di presidenza, coordinamento e progettazione.

I nuovi nominati affiancheranno la presidenza nelle attività e nei progetti che si stanno pianificando in questi giorni. Da un primo confronto è emerso molto interesse per i temi della citta’ di Senigallia ed anche dell’entroterra con particolare attenzione ai collegamenti viari. Sarà riposta grande cura anche su aspetti culturali, sociali, nei confronti della scuola e dei giovani.