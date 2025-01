Resa del Barbara Monserra. Il Gabicce Gradara fa festa

MONSERRA

GABICCE GRADARA

MONSERRA: Pigliapoco, Cancellieri (45’st Buratti), Carbone, Coltorti, Spezie (30’st Brega), Omenetti, Bucari (1’st Zoppi), Morsucci, Serpicelli (39’st Nazzarelli), Ubertini, Castignani. All. Mancini

GABICCE GRADARA: Andreani, Semprini, Morini, Mercurio, Gallotti, Tombari, Rapagnani (11’st Finotti), Dominici, Torsani (39’st Marchetti) Cuomo (32’st Magi), Barattini (11’st Montagnoli). All. Capobianco

Arbitro: Falgiani di Ascoli Piceno

Reti: 22’pt Mercurio (G)

Il Barbara Monserra non segna, il Gabicce Gradara si, quanto basta almeno per battere di misura la squadra di Mancini, alle prese con una classifica sempre più preoccupante.

Parte bene il Barbara Monserra che si propone prima con Cancellieri poi con Omenetti. Eppure i locali non si sbloccano, anzi capitolano a metà frazione: sugli sviluppi di un corner, si crea una mischia in area, Mercurio si avventa sul pallone e batte Pigliapoco, non perfetta la retroguardia del Barbara Monserra.

Nella ripresa i padroni di casa si gettano all’assalto, alla disperata ricerca del pareggio.

Clamorose le occasioni capitate prima a Morsucci, che spreca davanti all’estremo difensore, poi a Ubertini che imperdonabilmente sciupa per ben due volte la chance di rimettere in equilibrio la contesa.

Il Gabicce Gradara prova a rifiatare, creando superiorità numerica e qualche buona ripartenza, ma nel secondo tempo il Barbara Monserra sembra aver trovato la quadra nel reparto arretrato.

Non si può dire lo stesso della fase offensiva, poco incisiva e molto imprecisa. L’ epilogo è una sconfitta che condanna gli uomini di Mancini all’ennesima sconfitta.

Nicolò Scocchera