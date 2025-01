"Rette troppo alte. La Regione si limiti"

L’aumento delle rette delle case di riposo di Osimo preoccupa tanti. Da tempo le organizzazioni sindacali stanno incalzando la Regione Marche. "La carenza di una metodologia definita di rilevazione del fabbisogno di posti relativi a questo servizio indispensabile per chi purtroppo non ha più la possibilità di invecchiare nella propria casa né di essere confortato dai propri cari, ha prodotto da sempre una iniqua distribuzione territoriale delle strutture e della loro capacità di ricevere ospiti, sull’intero territorio regionale, sia in termini di autorizzazione, che di accreditamento e convenzionamento – dicono le segreterie regionali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil -. Il costo dell’assistenza è rimasto fermo per anni a 67,02 euro per anziani non autosufficienti e 90 per le demenze, insufficienti a coprire i costi reali dell’assistenza sia sul versante quantitativo che qualitativo. Il continuo rincaro delle rette previsto dagli enti gestori non può conciliarsi con l’entità degli importi delle pensioni erogate nelle Marche, che considerando anche le prestazioni assistenziali si assesta su una cifra media lorda di 956 euro mensili. Le Aziende sanitarie territoriali sono parte in causa e devono agire perché venga rispettato quanto pattuito, senza escludere la possibilità della risoluzione della convenzione stessa ma chiamata in causa è anche la Regione che deve definire il costo reale dell’assistenza".