"Rfi consideri il progetto Belcecchi a Serra San Quirico"

Raddoppio della Orte Falconara: il sindaco di Serra San Quirico, Tommaso Borri, e il presidente del comitato Gola della Rossa, Euthimios Kotronias, chiedono a Rfi di prendere in considerazione il progetto alternativo di Massimo Belcecchi. "Passando a Sud dell’attuale linea, senza costruire gallerie, ma ponti e terrapiedi – sostengono Borri e Kotronias - non solo si riducono notevoli costi, ma si interviene sui tempi di realizzazione, evitando soprattutto di rimanere ingabbiati in cantieri infiniti, come quelli che ancora oggi distanza di tanti anni non sono stati ancora conclusi per la superstrada 76". In attesa della discussione del merito (l’11 ottobre) del ricorso al Tar del Lazio effettuato dal Comune di Serra San Quirico, con l’appoggio del comitato si chiede quindi un tavolo di confronto tra Rfi, Regione e Comuni interessati (anche Genga) per analizzare il piano alternativo di Belcecchi. In ballo, secondo gli oppositori, la "riduzione della portata di almeno tre importanti falde acquifere a danno dell’intera comunità idrica dell’alta Vallesina, oltre che la distruzione di un patrimonio edilizio con pesanti ricadute in termini sociali".