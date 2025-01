"Rifiuti abbandonati e baby vandali, servono più controlli"

L’inizio dell’anno nuovo ha segnato una sorta di record di rifiuti, ingombranti e non, lasciati agli angoli periferici delle città di Filottrano e Osimo, dove, in zona semicentrale, sono state rinvenute anche due siringhe usate. Sono stati i cittadini a chiedere più controlli anche contro i baby vandali che stanno devastando diverse zone, complice il fine festività di Capodanno.

Osimo, commissariata, a livello di impiantistica è ferma al 2024 mentre Filottrano si sta muovendo: "Venerdì, nonostante la pioggia, i lavori sono proseguiti con l’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza programmate per il 2025. Questo intervento rappresenta una delle poche promesse fatte in campagna elettorale e oggi mantenute con concretezza – dice il sindaco Luca Paolorossi – Ad oggi sono state installate quattro delle cinque telecamere previste mentre l’ultima sarà operativa nei prossimi giorni. Le telecamere sono di ultima generazione con sistema di lettura targhe Anpr e tecnologia ocr integrata, capaci di operare fino a una velocità di 150 chilometri orari e con ottiche da 8-32 millimetri. Precisiamo che non si tratta di autovelox ma di un sistema di supporto per la polizia municipale e le forze dell’ordine".