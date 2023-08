Rilascio passaporti a FABRIANO: nuovo open day al commissariato

Nuovo open day per il rilascio dei passaporti. Il commissariato della polizia di Stato della città della carta, di concerto con il superiore ufficio passaporti della questura di Ancona annuncia che sabato mattina effettuerà un’apertura straordinaria dell’ufficio passaporti. Si potrà accedere all’ufficio in questione sabato dalle 8,30 alle 12,30. Gli utenti, per l’open day, potranno accedere al servizio senza necessità di prenotazione online.