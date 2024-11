Rinviata la Festa dell’Albero al parco

A causa della nuova allerta arancione per vento emessa ieri dalla Protezione civile regionale è stata rinviata l’iniziativa con le scuole dell’infanzia in programma oggi, al parco Unicef, nell’ambito del programma per la Festa dell’Albero. L’evento sarà recuperato appena possibile, ma intanto restano confermati gli altri appuntamenti in calendario pensati da Comune e Legambiente da domani in poi. I ragazzi delle primarie si immergeranno nel verde del loro quartiere per censire gli alberi che non hanno resistito all’estate o alle malattie. Gli altri saranno sostituiti. Il Comune metterà a disposizione un agronomo per supportare le scuole. Le secondarie di primo grado, invece, si avventureranno nella macchia di vegetazione della parrocchia di Sant’Antonio. Questa edizione della Festa dell’Albero sarà anche un momento di ricordo. Sabato alle 18, all’auditorium Fallaci, sarà celebrata la memoria di Renato Moschini e Roberto Liuti, due figure che hanno lasciato un segno indelebile nella comunità, per proseguire la domenica, dalle 9.45, con una passeggiata lungo le sponde del fiume Esino per arrivare al boschetto dove sarà inaugurata una targa a loro dedicata.