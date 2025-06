"Rischio viabilità: strage annunciata"

Sonia Cesaroni ha il bar-pasticceria in via Ete a Torrette: "Il grosso problema del quartiere sono gli incroci e il traffico, una strage annunciata, un incidente a settimana. Poi può essere anche lo smog, soprattutto nella zona di via Conca. Per il resto è un quartiere molto frequentato dagli universitari, che si svuota d’estate. Ma il problema del traffico, con tutti i camion che vanno e vengono dal porto, e i conseguenti incidenti, rappresentano la difficoltà maggiore di Torrette. Un altro incrocio molto pericoloso è quello tra via Grotte e via Lambro, con la strada che va all’ospedale, tra l’altro in quella via, verso Posatora, nelle prime ore della mattina è facilissimo incrociare dei cinghiali, anche alla sera dopo le 22. Ma anche i caprioli".