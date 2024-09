Ristopro nella tana di Rieti: "Ce la giochiamo con tutti"

Finalmente ci siamo, inizia il campionato per la Ristopro Janus Fabriano che dopo un precampionato molto interessante si recherà nella tana della squadra di coachh Ponticiello. Debutto lontano dal pubblico amico per la Ristopro Fabriano domani con inizio alle 18 a Palasojourner di Rieti contro la Npc. Dopo un lungo precampionato esordio sul parquet laziale, in un inizio di stagione molto complicata e difficile, dove in quattro giorni (infrasettimanale 2 ottobre in casa contro Roseto) per la squadra di coach Niccolai, che sarà impegnata subito in due gare molto impegnative. Rieti può vantare un roster, guidato dal confermato esperto coach Ponticiello. Il team laziale ha nelle ultime settimane inserito due tasselli di grande spessore come il play Meluzzi e la guardia Aaron Thomas, entrambi con esperienze in A2. La Npc ha confermato 4 giocatori come l’ex di turno Kurt Cassar, capitan Melchiorri e i play Sulina e Mele. Gli innesti di ai nomi di Patrick Baldassarre, che ha vestito la maglia biancoblù nella prima parte di stagione 2021-22, e dell’ala argentina Augustin Fabi. Arbitrerà l’incontro Leonardo Marcelli e Pierluigi Collura di Roma "La squadra – afferma il general manager Gianluca Merloni – è pronta per il debutto anche se abbiamo fronteggiato diverse noie fisiche che si stanno risolvendo in extremis. La partita di mercoledì in casa contro Roseto, fresca di vittoria in supercoppa, è un test di difficoltà massima. Abbiamo però sempre detto che il livello è alto e quindi non possiamo tirarci indietro". "Con gli ultimi innesti di valore – continua il dirigente fabrianese – anche Rieti è cresciuta per cui sembra impossibile considerare alla portata qualsiasi avversario. Proveremo sempre a giocarcela". "Per quando riguardo agli abbonamenti – conclude – ricordiamo che ci sono ancora 2 settimane per sottoscriverli, sfruttando l’enorme vantaggio economico rispetto al comprare ogni volta i singoli biglietti. Ci aspettiamo una buona risposta anche dagli ultimi indecisi".

Angelo Campioni