Riviera, dati in calo per il turismo ma gli stranieri sono in aumento

I numeri ufficiali non sono stati ancora divulgati ma in Riviera del Conero quest’estate si è registrata una flessione di arrivi di turisti rispetto all’estate dell’anno scorso.

Una buona notizia però c’è ed è stata quella dell’arrivo di tantissimi stranieri. Sono qui ancora oggi. Il maltempo di settembre non li ha spaventati.

"Ottobre se lo stanno godendo a Sirolo i belgi e gli olandesi ma anche i norvegesi, attratti dal turismo green sul monte Conero e dai ritrovamenti storici piceni. Hanno scelto la perla del Conero non solo per il mare quindi – dice il sindaco Filippo Moschella -. Cerchiamo di incentivare le presenze sul monte con tante attività sportive e di creare un cartellone utile ai visitatori giornalieri nel nostro teatro storico, utile in caso di maltempo. Ci sono grandi sorprese poi all’orizzonte. Alcune produzioni nazionali ci hanno contattato per creare set cinematografici. E’ ancora tutto in trattativa e riservato. Da noi non c’è bisogno di toccare nulla, il paese offre un set naturale meraviglioso".

Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Anche il nostro Comune in questi giorni di G7 salute abbiamo il nostro da fare. Siamo teatro di un progetto per l’ambiente. Il Comune ha vinto un bando nell’ambito del progetto Adrion che serve per studiare il contenimento dell’inquinamento luminoso per mantenere il nostro habitat. Ammonta a 264mila euro il beneficio per Sirolo che collabora con altri 5 Stati dell’Est Europa i cui rappresentanti si trovano appunto in città".