Rogo, famiglie evacuate e traffico bloccato

Le fiamme sono divampate poco prima delle 14 ma ci sono volute oltre sei ore per domarle e impedire che ripartissero. Un grosso incendio è scoppiato ieri nella zona tra via Spina e vocalità Ponte Pio, via Baldeschi Baleani e ha lambito la vegetazione ripariale del fiume Esino. Quindici gli ettari andati in fumo. Le fiamme sono state innescate da una mietitrebbia che stava mietendo l’orzo come riferito dallo stesso autista del mezzo che ha visto le fiamme sul retro del grosso mezzo agricolo.

Il conducente, 49enne jesino è stato identificato dai carabinieri forestali. Le indagini per incendio boschivo doloso sono in corso. Sul posto i vigili del fuoco di Jesi, carabinieri forestali e della compagnia di Jesi. La polizia è entrata all’interno delle abitazioni e aiutato i residenti con i tubi di irrigazione in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Una famiglia e diversi animali da cortile sono stati evacuati. Attivato il Coc, sul posto si sono portati i sindaci di Jesi e del vicino territorio di Monte Roberto Lorenzo Fiordelmondo e Lorenzo Focante. Chiuse al traffico le zone limitrofe, inevitabili i disagi al traffico. Il rogo sarebbe scaturito dalle sterpaglie ma è arrivato a lambire le case, un’abitazione in particolare. Un agricoltore ha cercato di aiutare nel domare il rogo con il suo trattore e il vomero. Ma il vento che ha continuato a soffiare non ha aiutato a contenere l’esteso incendio. Sette i mezzi dei vigili del fuoco impegnati, Sul posto nel tardo pomeriggio si è portato anche l’elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Pescara per evitare che le fiamme ripartissero. La densa nube nera era avvistabile a diversi chilometri di distanza e ha destato parecchia preoccupazione per tutto il pomeriggio ma fortunatamente grazie al massiccio e tempestivo intervento di tutte le forze nessuno è rimasto ferito né intossicato e alla fine il rogo è stato domato. Le operazioni di messa in sicurezza sono procedute anche a notte fonda.

Sara Ferreri