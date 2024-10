Rossi prende il largo

Un primo posto, un secondo e ancora un primo: Enfant Terrible-Adria Ferries dell’armatore e timoniere anconetano Alberto Rossi si conferma al comando della classifica provvisoria al Mondiale di vela classe Melges 32 in corso a Puntaldia, in Sardegna. Condizioni eccellenti hanno accompagnato lo svolgimento della terza giornata di regate: le previsioni sono state rispettate in pieno e già dalla prima mattina il vento ha iniziato a soffiare da ponente, regalando raffiche d’intensità compresa tra i 18 e i 22 nodi. Situazione che ha consentito di mandare in archivio altre tre prove, utilizzate dai campioni uscenti di Enfant Terrible-Adria Ferries, da sempre a loro agio tra le raffiche più intense, per consolidare la leadership conquistata il giorno precedente e affrontare la giornata conclusiva con un discreto margine di vantaggio sugli inseguitori. Dopo i parziali di ieri, infatti, il team di Alberto Rossi vanta un margine di 8 punti sugli americani di Sitella, guidati dalla coppia Hill-Currie, e di 10 su Pippa 2 di Lasse Petterson, già vincitore del titolo iridato proprio a Puntaldia nel 2022. Più staccati Wilma dello Yacht Club Torri e Farfallina di Arpad Schatz, attualmente attestati in quarta e quinta posizione. "Dopo il buon avvio di giovedì eravamo consapevoli che per difendere la leadership sarebbe stato necessario ripetersi sugli stessi livelli. Siamo soddisfatti ma anche consapevoli che non abbiamo ancora vinto niente" ha commentato il tattico Vasco Vascotto. Oggi ultima serie di regate.