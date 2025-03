Rotonda, il Comune mette mano ai parapetti che non sono a norma

Parapetti della Rotonda non a norma, incaricato un professionista per effettuare lo studio di fattibilità tecnico-economica. Non potranno però essere sostituiti perché vincolati, ma dovranno essere oggetto di un intervento per rispettare il decreto del 17 gennaio 20218 sulle nuove norme tecniche per le costruzioni in modo da poter rispettare i nuovi standard di sicurezza. Gli stessi, dovranno essere rinforzati, ma senza cambiarne l’aspetto estetico del gioiello sospeso tra cielo e mare inaugurato nel 1933. Lo studio prevede che l’intervento sia effettuato attraverso una resinatura delle stesse balaustre, in modo che potranno ‘reggere’, in caso di emergenza. Allo stato attuale non presentano alcun pericolo, ma l’Amministrazione si è già adoperata per metterle a norma in modo da poter garantire l’accesso dei turisti che, dal terrazzo della Rotonda potranno tornare a godersi il panorama. Un monumento che negli anni ha avuto numerose restrizioni: negli anni ’90, la Rotonda a Mare era stata ‘trasformata’ in discoteca che, poco dopo ha dovuto chiudere in quanto non era possibile realizzare uscite di sicurezza. Ad oggi è location di numerose iniziative che, proprio per garantire la sicurezza ha una capienza limitata a 400 persone.