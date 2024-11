Ruba carte da gioco per 500 euro in un negozio del centro

Martedì un 30enne della provincia di Pesaro Urbino è stato denunciato per furto: l’uomo ha sottratto carte da gioco per 500 euro in un negozio del centro. Un cliente abituale che però non è sfuggito all’occhio attento del commesso che lo ha notato mentre occultava alcuni mazzi di carte nello zaino e subito è scattata la segnalazione al 112: sul posto i carabinieri a cui il 30enne ha ammesso di aver commesso il furto. È stato denunciato per furto e la merce restituita al titolare dell’esercizio. Prosegue anche l’ondata di furti nella abitazioni: due quelli segnalati a Montemarciano nella giornata di martedi. Un colpo è andato a segno, il bottino è ancora in corso di quantificazione, l’altro è stato sventato dai proprietari che, al momento del tentativo d’intrusione erano in casa. Per loro non c’è stato nemmeno il tempo di rendersi conto che si trattasse dei ladri, che i due malviventi si sono allontanati e hanno fatto perdere le loro tracce. Sono numerosi i furti che si sono verificati nella spiaggia di velluto ed il suo hinterland in queste settimane, ignoti non hanno risparmiato abitazioni e imprese. Secondo quanto emerso dai filmati, ad agire sarebbero quattro persone con il volto travisato e due auto in ausilio.