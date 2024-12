"Ruota panoramica. Un giro doveroso"

"Giusto qualche pensierino, le prime idee che mi sono venute passeggiando tra le casette di piazza Cavour alla ricerca della giusta ispirazione. Ho trovato delle cose belle, posso dirle che complessivamente mi sono piaciute – sottolinea Marina Baldoni, arrivata da Loreto per fare i primi acquisti in vista del Natale –. Poi ho alzato gli occhi al cielo e ho visto la ruota panoramica: sono rimasta colpita e ho pensato di farci un giro sopra. Se fossi stata con le mie sorelle e in un altro momento della giornata saremmo salite volentieri. Albero fatto? Non ancora, solitamente arrivo lunga nel prepararlo – scherza e chiude –. Ma tutto sommato ancora ho del tempo a disposizione".