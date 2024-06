Saccheggiate le scuole della preside-sindaca

Per non sapere né leggere, né scrivere le aveva visitate entrambe. D’altronde l’Istituto Cambi-Serrani fonde le due scuole superiori falconaresi. Una volta era entrato al Liceo, in altre due al Tecnico economico. I motivi? Depredare le macchinette di snack e bevande per racimolare qualche soldo: si scoprirà poco meno di 300 euro. A stroncare le sue scorribande, tuttavia, ci hanno pensato i carabinieri della Tenenza che hanno denunciato un riminese di 47 anni, in trasferta per rubare nei plessi diretti, incredibile ma vero, dalla dirigente e sindaco Stefania Signorini.

Se ne è saputo di più ieri, anche se i colpi sono stati messi a segno tra il 31 dicembre scorso e il 7 febbraio. E ovvero quando i militari guidati dal comandante Giuseppe Esposito hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Ancona il soggetto in questione. È servita una meticolosa indagine, svolta nel più stretto riserbo e, si è appreso da fonti scolastiche, senza il coinvolgimento degli studenti. Il modus operandi del 47enne era sempre lo stesso. In diversi orari, su tre giorni differenti, l’uomo aveva rotto le finestre dei bagni posti sul retro, per poi accedere alle scuole. A quel punto i bersagli era sempre gli stessi: i distributori di generi alimentari e bibite. Forzandoli, l’uomo era riuscito a tirar fuori 275 euro. Il personale si è ben presto accorto della situazione ed ha segnalato all’Arma. I carabinieri hanno provveduto ad acquisire le immagini della videosorveglianza delle scuole, ma anche quelle pubbliche e comunali, specie tra centro e stazione. Così gli operatori della caserma di via delle Puglie hanno individuato un uomo che giungeva in città in treno e con una bici iniziava a risalire fino alla sede dell’Istituto. È parso chiaro che non si trattasse di una persona del posto, anche grazie al supporto del reparto investigazioni scientifiche del Comando provinciale che ha permesso di confermare l’identità del 47enne, poi riconosciuto de-visus con un servizio di osservazione dei militari falconaresi a Rimini.

Si è scoperto inoltre come fosse già soggetto ad una misura cautelare personale e, soprattutto, non fosse nuovo a furti simili. Furti aggravati, per i quali è stato denunciato. "Sono molto grata ai carabinieri – ha detto la sindaco-preside Signorini –. Sono attenti, presenti e attivi e non tralasciano alcuna questione, fino al raggiungimento degli obiettivi". Un sospiro di sollievo per il Cambi-Serrani.

Giacomo Giampieri