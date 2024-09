San Settimio, la tombola in piazza a numero chiuso

Addio al colpo d’occhio della piazza gremita per la tombola di San Settimio e trasloco in vista, fuori dal centro storico per la prima volta dopo oltre 150 anni di tradizione, per il 2025. Domenica, giorno del patrono, potranno essere solo 2.980 le persone in piazza della Repubblica (forse la metà di quante se ne attendevano visto anche che la tradizionale tombola cade di domenica) ad aspettare l’estrazione dei numeri fortunati dalla balconata di piazza della Repubblica. Addio anche ai banchetti per la vendita delle cartelle dislocati in vari punti della città.

La vendita che tra l’altro era già partita da qualche giorno è stata stoppata mercoledì dopo la commissione di vigilanza "in cui il commissariato, alla luce della normativa del 2018 varata dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino ha imposto come limite per la piazza la presenza di 2.980 persone" spiega Fulvio Laghi, commissario di polizia locale, accanto alla presidente Avis Jesi Oriana Capitani che si è scusata per la novità.

Lo scorso anno le cartelle vendute sono state 7.690 con 4.500 persone in piazza. "Comprendiamo che ci sarà disagio e ci scusiamo tantissimo ma le regole sono queste e non possiamo modificarle. Solo domenica sarà possibile acquistare le cartelle per partecipare all’estrazione prevista alle 20,30 ma i varchi saranno chiusi alle 19. Distribuiremo dei ticket contapersone e chi entrerà potrà acquistare o meno le cartelle. In campo moltissimi volontari e le forze dell’ordine".

"Chiediamo comprensione e massima collaborazione per la perfetta riuscita della festa organizzata da Avis e Aido – spiega il consigliere Avis Mario Argentati -. Per noi la Tombola è soprattutto promozione alla donazione di sangue e plasma ma anche raccolta fondi. Quest’anno non ne avremo vantaggio ma l’unica cosa che possiamo ormai fare è ragionare con l’amministrazione per trovare altre soluzioni per il prossimo anno".

La Tombola è preludio della tre giorni di fiera al via lunedì: "Una kermesse ricca nel segno della tradizione la quale comporta un notevole impegno" spiega l’assessora Emanuela Marguccio. "Saranno in tutto 550 i posti per i banchi, di cui ad oggi 30 quelli liberi – spiega Matilde Sargenti del Suap - . In piazza Colocci tornerà la mostra mercato Passaggi di Birra, in piazza Federico II gli artigiani, in piazzale Partigiani i gazebo dell’area food e la vendita di prodotti senza glutine. Ridotti i banchi a piazzale San Savino e piazzale Mezzogiorno, per i lavori in corso".

Sara Ferreri